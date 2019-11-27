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رقم الخبر: 269351 تاريخ النشر: تشرين الثاني 27, 2019 الوقت: 13:00 الاقسام: دوليات  
المطالبة بعقوبة مشددة لمعتدية على محجبة في تركيا

المطالبة بعقوبة مشددة لمعتدية على محجبة في تركيا

طالب مكتب الادعاء العام في اسطنبول بفرض عقوبة السجن لمدة 12 سنة و8 أشهر على امرأة كانت اعتدت على محجبة في شارع عام بالمدينة منتصف الشهر الجاري.

وقال بيان للادعاء العام التركي: "اعتداء المتهمة سماحت يولجو لم يكن إثر نزاع بينها وبين المعتدى عليها، بل كان نابعا من عنصرية تجاه مظهر دينيّ تكفله الحريات والحقوق، ولذلك فإن يولجو متهمة بالتحريض على الكراهية بين فئات الشعب، وإهانة مواطنة دون حق مع تهديدها، وإيذائها".

هذا المشهد مش في دولة غربية منتشر فيها الاسلاموفوبيا، هذا المشهد في عاصمة خلافة الاخوانجية أسطنبول في كاراكوي، تعرض فتاة محجبة الضرب من قبل إمراة علمانية بسبب حجابها. أردوغان دائما يتبجح وينتقد الغرب بسبب قضية الأسلاموفوبيا، بينما تنتشر هذه الظاهرة المشينة بكثرة في بلده تركيا pic.twitter.com/A7epuAl63B

وكانت الفتاة المحجبة فايزة يرلي كوي، التي تعرضت للاعتداء، قد تقدمت بشكوى رسمية ضد المتهمة سماحت يولجو التي قامت بمهاجمتها ومحاولة نزع حجابها، علاوة على "ضربها بعنف وشتمها بألفاظ قبيحة احتوت على تهديد".

يذكر بالمناسبة أن محكمة في اسطنبول كانت أصدرت في سبتمبر عام 2017 حكما بالسجن لمدة 4 سنوات ضد رجل اعتدى على امرأة لارتدائها سروالا قصيرا.

اللافت أن صدور الحكم تم بعد ضجة حصلت حين قضت المحكمة في بداية نظرها في الشكوى، بإطلاق سراح الجاني.

وحينها أثار هذا القرار حفيظة وغضب مؤسسات المجتمع المدني، ما دفع السلطات التركية إلى اعتقال المتهم مرة أخرى.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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