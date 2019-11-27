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رقم الخبر: 269344 تاريخ النشر: تشرين الثاني 27, 2019 الوقت: 12:47 الاقسام: منوعات  
(إعدام) الرضع ب (كوكاكولا) في كينيا بدلا من الإجهاض!

(إعدام) الرضع ب (كوكاكولا) في كينيا بدلا من الإجهاض!

‎أظهر تقرير لنشطاء حقوق الإنسان، أن الأمهات في كينيا يطعمن أطفالهن كوكا كولا لقتلهم لأنهن غير قادرات على إجراء عمليات الإجهاض.

وقام النشطاء الحقوقيون بالتحذير من أزمة تنتشر في كينيا، حيث تلجأ الأمهات العاجزات عن الخضوع لعمليات الإجهاض المحظورة في البلد، إلى قتل الرضّع غير المرغوب بهم بطريقة مبتكرة للتخلص منهم.

وقد انتشرت صيحة مروعة بين سيدات كينيا في الفترة الأخيرة، إذ باتت الأمهات يقتلن الرضع غير المرغوب فيهم بمشروب الكوكاكولا أو بيرة الزنجبيل أو غيرها من المشروبات الغازية، التي يطعمنها للأطفال بدلاً من الحليب، وذلك وفقا لصحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

وفي الإطار ذاته، قال (فنسنت أودهيامبو)، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان في حي (كيبيرا) الفقير في نيروبي عاصمة كينيا، إن (بعض النساء لا يستطعن تكوين أسرة، وأصبح من المعروف في المجتمع أن إعطاء الطفل كوكاكولا بدلًا من الحليب، يقتله في غضون 3 أيام).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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