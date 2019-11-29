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رقم الخبر: 269342 تاريخ النشر: تشرين الثاني 27, 2019 الوقت: 12:46 الاقسام: منوعات  
ثور يتسبب بمقتل 12 راكباً في الهند

ثور يتسبب بمقتل 12 راكباً في الهند

تسبب ثور بولاية راجستان شمال غرب الهند في انقلاب شاحنة تقل ركابا ومقتل 12 شخصا وإصابة عشرة آخرين، بعدما خرج بالطريق فجأة وحرص السائق على تفادي صدمه.

وذكرت قناة تلفزيونية محلية أن حافلة تقل ركابا من ولاية ماهاراشترا إلى هاريانا انقلبت بعد توقفها بشكل مفاجئ لتجنب الاصطدام بثور خرج بالطريق السريع في منطقة ناجوار.

وقالت الشرطة إن 12 شخصا -من بينهم ست سيدات- لقوا حتفهم في الحافلة التي كانت تسير في اتجاه معاكس، وأن عشرة أشخاص أصيبوا إصابات خطيرة.

وشهدت أقاليم مختلفة بالهند خلال الفترة الماضية عددا من الحوادث القاتلة، وتوفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني خمسة أشخاص على الأقل وتعرض أربعون آخرون لإصابات مختلفة الخطورة في ولاية ماهاراشترا غربي البلاد إثر سقوط حافلتهم في وادٍ مطل على طريق (مومباي بونا) السريع.

وأعلنت الشرطة الهندية في شهر يوليو/تموز الماضي عن مقتل 35 شخصا على الأقل إثر سقوط حافلة مكتظة بالركاب في وادٍ جبلي بالشطر الخاضع للهند من إقليم كشمير، بعدما انحرفت من الطريق، في وقت كان السائق يحاول عبور منحنى، مما أدى إلى سقوطها من فوق منحدر بارتفاع 150 مترا في منطقة كيشتوار.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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