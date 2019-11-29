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رقم الخبر: 269340 تاريخ النشر: تشرين الثاني 27, 2019 الوقت: 12:41 الاقسام: محليات  
روحاني: الحکومة ستقف وبكل قواها الى جانب المتضررين من الزلزال

روحاني: الحکومة ستقف وبكل قواها الى جانب المتضررين من الزلزال

قال الرئيس الايراني حسن روحاني : ان الحكومة تعتبر مشاكل الاهالي في المناطق التي ضربها الزلزال مؤخرا في محافظة أذربايجان الشرقية مشكلتها وستقف الى جانبهم بكل قدراتها وامكانياتها وتقدم لهم كافة أنواع المساعدات حتى عودة اوضاعهم المعيشية الى حالتها العادية.
وقال روحاني، لدى تفقده قرية دستجرد في مقاطعة ميانه التي ضربها الزلزال اليوم الاربعاء : أعدكم بأن الحكومة ستقف إلى جانبكم بكل قدراتها وامكانياتها وتدفع كل ما يلزم لإعادة بناء واعمار المباني المدمرة مضيفا : إن المنح المالية التي وعدت بها الحكومة لمساعدة ضحايا الزلزال وبناء وحدات سكنية ستقدم لهم.
وكان الرئيس الايراني اعلن لدى وصوله مطار تبريز في وقت سابق اليوم ان الهدف الرئيس من زيارة محافظة اذربايجان الشرقية لقاء الاهالي في المناطق التي ضربها الزلزال مؤخرا.
وفي تصريح أدلى به قال روحاني  إن الهدف الثاني من زيارته للمحافظة تدشين مشروع سكة حديد ميانه - بستان آباد والذي يعد من المشاريع المهمة والمطلبية لسكان المحافظة.
ونوه الى أنه يعتزم بحث الانجازات التي تحققت منذ الزيارة الماضية ولحد الآن في محافظة اذربايجان الشرقية وكذلك تدشين مشاريع اعمارية وصناعية والمشاركة في المجلس الاداري للمحافظة خلال الزيارة.
ويشار الى ان الرئيس روحاني وصل الى تبريز مع عدد من وزراء حكومته صباح اليوم الاربعاء في زيارة تفقدية لمحافظة اذربايجان الشرقية شمال غرب ايران لتدشين مشاريع اعمارية وصحية وعلاجية
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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