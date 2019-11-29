تمسكت الجبهة الثورية في السودان، بتسليم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير الي المحكمة الجنائية وشددت على أن موقفها يمثلا” خطا أحمرا “ولا يمكن تغييره.

والخميس الماضي أعلن رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان معارضته لتسليم الرئيس المعزول إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قائلا إن القضاء السوداني قادر على محاكمته.

وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد أمس الثلاثاء:” نحن مع التسليم الفوري للبشير الى المحكمة الجنائية وهذا خط أحمر بالنسبة لنا ولا يمكن التفاوض حوله”.

وأشار سعيد الى أن إحالة جرائم دارفور إلى الجنائية تم بقرار من مجلس الأمن ويجب على الحكومة السودانية الالتزام بالقرار ونتائجه باعتبارها عضو في النظام الدولي.

ورفض تجمع المهنيين السودانيين ايضا موقف البرهان حيال تسليم البشير الي المحكمة الجنائية وجدد التزامه بدعم الضحايا في دارفور الذين يطالبون بإحالة المعزول إلى لاهاي.

وقال التجمع في بيان يجب الأخذ بعين الاعتبار رغبة الضحايا في رؤية البشير مقبوضا لدي المحكمة الجنائية لمواجهته والذين كانوا تحت إدارته ولمداوة المظلومين.