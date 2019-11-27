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رقم الخبر: 269337 تاريخ النشر: تشرين الثاني 27, 2019 الوقت: 12:44 الاقسام: عربيات  
هل هذه "المسرحية الجميلة" للأميركيين حصلت حقاً؟
الأسد عن مقتل البغدادي:

هل هذه "المسرحية الجميلة" للأميركيين حصلت حقاً؟

صرح الرئيس السوري"بشار الأسد" خلال لقاء صحفي مع صحيفة "باري ماتش"الفرنسية فيما يتعلق بمقتل البغدادي: "دائما ما أضحك عندما يُطرح هذا السؤال، لأن السؤال الأهم الذي يجب أن نسأله هو هل هذه "المسرحية الجميلة" للأميركيين حصلت حقاً؟.

ان الرئيس السوري "بشار الأسد" اكد خلال لقاء صحفي له مع صحيفة "باري ماتش" الفرنسية، على ان كل إرهابي في مناطق سيطرة الدولة السورية سيخضع للقانون السوري، والقانون السوري واضح تجاه موضوع "الإرهاب".

وشدد على ان "الحرب قاسية وليست سهلة، ونحن لسنا دولة عظمى. كنا نواجه أقوى وأغنى دول العالم، ولاشك أن دعم الأصدقاء خفف الخسائر وساعدنا باستعادة الأراضي.

وحول مقتل "البغدادي" قال: "دائما ما أضحك عندما يُطرح هذا السؤال، لأن السؤال الأهم الذي يجب أن نسأله هو هل هذه "المسرحية الجميلة" للأميركيين حصلت حقاً؟".

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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