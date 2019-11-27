دعا وزير الثقافة والصناعات اليدوية الموريتاني محمد ولد غابر الى تعزيز التعاون الثقافي مع طهران واقامة اسبوع ثقافي ايراني في بلاده.

والتقى محمد ولد غابر بالسفير الايراني لدى نواكشوط محمد عمراني ودعا الى اقامة اسبوع ثقافي ومعرض للصناعات الحرفية الايرانية في بلاده.

كما دعا ولد غابر الى ايفاد اساتذة ايرانيين في مجالات الفنون الى موريتانيا واقامة دورات تعليمية للراغبين في بلاده.

وتباحث الجانبان، خلال اللقاء، حول سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.