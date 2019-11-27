أبرم وزير الطرق وبناء المدن الايراني محمد اسلامي مذكرة تعاون مع وزير الاشغال العامة والاسكان السوري سهيل محمد عبداللطيف، تتعلق بمشاريع اعادة اعمار سوريا.

وأوضح الوزير محمد اسلامي في تصريح عقب حفل توقيع المذكرة في طهران اليوم الاربعاء، أن من أهم بنود المذكرة تأسيس 3 شركات حكومية مشتركة للمقاولات بين ايران وسوريا.

ولفت الى أن من اولويات المذكرة المبرمة، انشاء 30 الف وحدة سكنية بجانب مشاريع بنى تحتية أخرى في سوريا، مؤكدا أن الحكومة السورية ستعلن تباعا تفاصيل هذه المواضيع.

وبيّن اسلامي أن الجانب الهام في هذه المذكرة التنفيذية يتعلق بالبنى التحتية، مؤكدا أنها تتيح للشركات الايرانية امكانية العمل بشكل مستقل في سوريا في اطار قوانين الاستثمار المعمول بها في البلاد.