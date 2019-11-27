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رقم الخبر: 269331 تاريخ النشر: تشرين الثاني 27, 2019 الوقت: 12:21 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يفتتح خط سكك حديد ميانه - بستان آباد

الرئيس روحاني يفتتح خط سكك حديد ميانه - بستان آباد

صرح الرئيس الايراني حسن روحاني، لدى وصوله إلى مطار تبريز، إنه سيفتتح مشروع سكك حديد ميانه- بستان آباد في محافظة آذربيجان الشرقية (شمال غربي ايران) اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس روحاني: إن الهدف الرئيس من هذه الزيارة متابعة عمليات ايصال المعونات الانسانية وتفقد عمليات اعادة البناء في قرى ميانه وسراب والمناطق التي ضربها الزلزال في المحافظة.

واضاف: إن الهدف الثاني من زيارته للمحافظة تدشين مشروع سكة حديد ميانه - بستان آباد والذي يعد من المشاريع المهمة والمطلبية لسكان المحافظة.

ونوه الى أنه يعتزم بحث الانجازات التي تحققت منذ الزيارة الماضية ولحد الآن في محافظة اذربايجان الشرقية وكذلك تدشين مشاريع اعمارية وصناعية والمشاركة في المجلس الاداري للمحافظة خلال الزيارة.

يذكر ان الرئيس الإيراني "حسن روحاني" وصل اليوم الاربعاء مطار مدينة "تبريز" في محافظة آذربيجان الشرقية في زيارة تمتد يوم ومن المقرر ان يقوم الرئيس الايراني بالتفقد على المناطق المنكوبة بالزلازل في مدينتي "ميانه" و"سراب".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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