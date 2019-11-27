ومن مناطق مدينة كلاردشت المشهورة، منطقة رودبارك: ويزورها السائحين كثيراً لانها من أهم مناطق الراحة والاستجمام في شمال إيران وتقع في نهاية كلاردشت في وادٍ الجبال الخضراء من كل جانب، ويمرّ بها نهر صغير سريع الجريان قمّة في الصفاء كأنه حبات كريستال سميت المنطقة على إسمه رود بارك والذي ينبع من الثلوج الذائبة في أعلى قمة جبل علم كوه… وبيوت وفلل هذه المنطقة مبنية بجودة عالية وبطراز أوربي واسعار الإيجار مناسبة جداً … تصلح للسكن من نهاية الشهرمايو إلى بداية الشهراكتوبر.. والأماكن السياحية في مدينة كلاردشت هي باختصار: 1 - بحيرة ولشت وهي من البحيرات الموجودة في شمال ايران ذات المياه العذبة. مساحة هذه البحيرة حوالي 20 هكتاراً، وتقع في عمق التلال الشرقية لكلاردشت بالقرب من قرية سما. 2 ـ جبل علم كوه وتخت سليمان في كلاردشت يمتد إلی جانبه الشمال الشرقي يبلغ ارتفاعه 700 متر وعرضه 450 متراً؛ ويُعدّ واحداً من اكثر الجبال الثمانية الوعرة في العالم لتسلق. إلى ذلك، يوجد جبل عرش سليمان هو ايضا من المناطق الطبيعية التي تتمتع بها كلاردشت.

بيوت هذا المصيف لا يتعدّى عددها أصابع اليد، أما سقوف البيوت فهي مغطاة بالصفائح المعدنية. وتعود ملكيتها لأصحابها، حيث لا يقيمون فيها إلّا في فصل الصيف لشدة البروده في الفصول الاُخری. 3 - هضبة كلار، وتقع هضبتها الأثرية التابعة لكلاردشت في ضواحي هذه المدنية. هضبة كلار من المناطق السياحية والمعالم الأثرية لكلاردشت. لعبت هذه الهضبة التاريخية دوراً أساسياً في الكشف عما يجول في أذهان علماء الآثار من تساؤلات وغموض فيما يخص المنطقة الجنوبية لسواحل بحر خزر (قزوين)؛ ما جعلهم يسمونها جنة المنقبين عن الآثار.