وتزور معصومة ابتکار بانكوك للمشارکة في‌ اجتماع مراجعة وثيقة بكين بشأن حقوق المرأة.

ونظراً للأنشطة التي تقوم بها شقيقة ملك تايلاند في الشؤون الإنسانية والخيرية، تبادل الجانبان وجهات النظر حول وضع المرأة في البلدين، والخصائص الثقافية وهيكلية الأسرة، وتعليم المرأة وتوظيفها، وقضايا الإعاقة، وأنشطة المصلحة العامة، وتنمية العلاقات السياحية إلی غير ذلك.

وفي اللقاء، أشارت معصومة ابتکار إلی السياسات الأمريكية العدائية ضد بلدنا والآثار المدمرة واللاإنسانية للعقوبات على المجتمع وهيكلية الأسرة والتوظيف في إيران.

کما عبرت السيدة تشاكرى عن أسفها لهذه المواقف، وأدانت السياسات التدخلية لأي بلد تجاه سائر البلدان، مؤکدة علی ضرورة عدم تأثير هذه السياسات الأحادية الجانب على العلاقات الدولية والعلاقات بين الدول.

کما أکد الجانبان علی العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين وضرورة‌ تنمية هذه العلاقات.