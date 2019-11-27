سجل الفيلم السينمائي "النحلة العاملة" (زنبور کارگر) للمخرج افشين صادقي إسمه في قائمة المشاركين في مهرجان فجر السينمائي ال 38. ويطوي الفيلم لمساته الأخيرة وآخر مراحله الفنية ليملأ إستمارة الحضور في الحدث السينمائي الأبرز على الساحة الإيرانية.

وجاء في ملخص فيلم "النحلة العاملة": يفقد بيوك زوجته بسبب التقصير الطبي، لتنتهي حياته ويقتل أيضاً في نزاع معين بعدها، بعد ذلك تتولى ابنته مهمة القصاص من القاتل على جريمته التي لم يشهدها سوى إحدى صديقاته و ...

ويمثل ادوار الفيلم كل من حميد فرخ نجاد وسعيد آقا خاني وشبنم مقدمي وبكاه آهنكراني وحسين مهري وعليرضا آرا....وغيرهم. هذا وتقام الدورة الثامنة والثلاثون لمهرجان فجر السينمائي بالتزامن مع ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في شهر شباط المقبل