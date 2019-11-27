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رقم الخبر: 269321 تاريخ النشر: تشرين الثاني 27, 2019 الوقت: 11:56 الاقسام: ثقافة وفن  
نجم "المختار الثقفي" فرهاد أصلاني أول المنضمين لمسلسل "سلمان الفارسي"

نجم "المختار الثقفي" فرهاد أصلاني أول المنضمين لمسلسل "سلمان الفارسي"

ضمن رابع تعاون مع المخرج الكبير داود مير باقري ينضم الفنان فرهاد اصلاني إلى المسلسل التاريخي "سلمان الفارسي"، حيث كان أصلاني قد تعاون مع باقري في أعمال تاريخية ذات تأثير لافت مثل "المختار الثقفي" بدور (عبيد الله بن زياد) وأيضاً مسلسل "الامام علي (ع)" وغيرها من الاعمال.

هذا وكان خبر إنضمام الفنان علي الرضا شجاع نوري إلى "سلمان الفارسي" بدور (سلمان الفارسي) قد اعلن عنه منذ أيام. وفي نفس الجهة يطوي المسلسل حاليا مراحل ما قبل الإنتاج على أن تنطلق كاميرته بعد أواخر شهر ديسمبر المقبل.

 
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مصدر الخبر: ايفيلم
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