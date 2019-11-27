نجم "المختار الثقفي" فرهاد أصلاني أول المنضمين لمسلسل "سلمان الفارسي" ضمن رابع تعاون مع المخرج الكبير داود مير باقري ينضم الفنان فرهاد اصلاني إلى المسلسل التاريخي "سلمان الفارسي"، حيث كان أصلاني قد تعاون مع باقري في أعمال تاريخية ذات تأثير لافت مثل "المختار الثقفي" بدور (عبيد الله بن زياد) وأيضاً مسلسل "الامام علي (ع)" وغيرها من الاعمال.