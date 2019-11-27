يعرض فيلم "بتوقيت الشام" للمخرج حاتمي كيا بترجمة عربية على شاشة المركز الثقافي الإيراني في مدينة اللاذقية السورية، وذلك بحضور أساتذة وطلاب تعليم اللغة الفارسية والترجمة في المدينة.

من جانبه أشار غلام حسين حسيني درقه أحد مسؤولي المركز الثقافي الإيراني في اللاذقية إلى عرض فيلمين كل شهر تعنى بالمواضيع الثقافية والإجتماعية والتعليمية ...وغيرها. بهدف نشر وتقوية اللغة الفارسية لكل الراغبين بتعلمها وإتقانها.

"بتوقيت الشام" من انتاج "محمد خزاعي" ويتناول موضوع الإرهاب والجماعات التكفيرية المتمثلة بداعش من خلال تسليط الضوء على مهمة طائرة ايرانية مزودة بالمعونات الانسانية تحاول الهبوط في مطار دمشق لكنها تتعرض الى موقف خطير. وقد شارك في تمثيل ادوار الفيلم: بابك حميديان، هادي حجازي فر الى جانب فنانين آخرين من سوريا و لبنان.

يذكر أن الفيلم حصل على ثلاث جوائز "عنقاء بلورية" خلال الحفل الختامي للدورة السادسة والثلاثين لمهرجان فجر السينمائي الإيراني والجوائز هي: جائزة أفضل إخراج وأفضل هندسة صوت وأفضل موسيقى تصويرية.