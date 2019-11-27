وخلال مهرجان "اي اف آي" (AFI) الدولي باميركا وهو مهرجان مؤسسة الفيلم الاميركية، احرز هذا الفيلم الايراني الشروط اللازمة للمنافسة ضمن الدورة الـ93 لأكاديمية الاوسكار، ووفقاً لقوانين أكاديمية الاوسكار فان الافلام القصيرة الحائزة على الجائزة الرئيسية في عدد من المهرجانات الموثوقة لدى هذه الاكاديمية فبامكانها الحضور في منافسات الاوسكار.

وسبق أن فاز فيلم "الامتحان" بجائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان "الجونة" السينمائي الدولي الثالث المقام في مصر كما شارك في سباق الأفلام القصيرة بمهرجان تورنتو الكندي خلال اغسطس المنصرم.

هذا وكتب سيناريو الفيلم سونيا حداد وفرنوش صمدي، ومثل فيه كل من مسيح كاظمي وصدف عسكري وحديث ميرأميني وإلهه أفشاري. وجاء في ملخص الفيلم: هناك فتاة تعيش في قلق دائم من الصباح الباكر حتى اخر الليل الا انها لاتشهد ظروفا مناسبة واعتيادية في حياتها..."