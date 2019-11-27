  • الأربعاء ٢٩ ربیع الاول ١٤٤١
  • الأربعاء , نوفمبر 27, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 269319 تاريخ النشر: تشرين الثاني 27, 2019 الوقت: 11:57 الاقسام: ثقافة وفن  
فلم "الامتحان" يتأهل إلى منافسات الاوسكار 2021
بعد تألقه بمهرجان " AFI" الاميركي..

فلم "الامتحان" يتأهل إلى منافسات الاوسكار 2021

أحرز الفیلم الإيراني القصیر "الامتحان" للمخرجة سونیا حداد جائزة خاصة للجنة التحکیم في مهرجان AFI بدورته الـ93 لیکون مؤهلاً للمنافسة علی جائزة الأوسکار 2021 .وحصل الفيلم على شروط التنافس في قسم أفضل فيلم قصير للاوسكار.

وخلال مهرجان "اي اف آي" (AFI) الدولي باميركا وهو مهرجان مؤسسة الفيلم الاميركية، احرز هذا الفيلم الايراني الشروط اللازمة للمنافسة ضمن الدورة الـ93 لأكاديمية الاوسكار، ووفقاً لقوانين أكاديمية الاوسكار فان الافلام القصيرة الحائزة على الجائزة الرئيسية في عدد من المهرجانات الموثوقة لدى هذه الاكاديمية فبامكانها الحضور في منافسات الاوسكار.

وسبق أن فاز فيلم "الامتحان" بجائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان "الجونة" السينمائي الدولي الثالث المقام في مصر كما شارك في سباق الأفلام القصيرة بمهرجان تورنتو الكندي خلال اغسطس المنصرم.

هذا وكتب سيناريو الفيلم سونيا حداد وفرنوش صمدي، ومثل فيه كل من مسيح كاظمي وصدف عسكري وحديث ميرأميني وإلهه أفشاري.  وجاء في ملخص الفيلم: هناك فتاة تعيش في قلق دائم من الصباح الباكر حتى اخر الليل الا انها لاتشهد ظروفا مناسبة واعتيادية في حياتها..."

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: ايفيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 23/6243 sec