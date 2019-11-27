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رقم الخبر: 269317 تاريخ النشر: تشرين الثاني 27, 2019 الوقت: 11:32 الاقسام: رياضة  
أسود الرافدين يفاجئون العنابي بفوز مثير في افتتاح خليجي "24"

أسود الرافدين يفاجئون العنابي بفوز مثير في افتتاح خليجي "24"

حقق المنتخب العراقي فوزاً ثميناً على نظيره القطري 2/1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب خليفة الدولي في افتتاح خليجي 24 المقامة حالياً بالعاصمة القطرية الدوحة.

أحرز محمد قاسم هدفي المنتخب العراقي في الدقيقتين 18 و 27 ، بينما سجل عبد العزيز حاتم هدف قطر الوحيد في الدقيقة 49.

جاءت المباراة جيدة المستوى تبادل خلالها الفريقين السيطرة على مجريات الأمور ، وإن كانت رجحت كفة الفريق القطري في الاستحواذ على الكرة ، لكن دون فائدة بعدما نجح المنتخب العراقي في تسجيل هدفين بالشوط الأول وحافظ عليهما في الشوط الثاني ، وسط محاولات متتالية من قطر لكن دون جدوى.

وبهذا الفوز ، ارتفع رصيد العراقي إلى 3 نقاط بينما بقي رصيد قطر دون نقاط، وفي المباراة الثانية في نفس المجموعة والتي جرت بين الامارات واليمن وانتهت بفوز الاول على الثاني بثلاثية نظيفة سجلها اللاعب الدولي المتألق علي مبخوت.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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