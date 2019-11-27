رجح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، يوم الثلاثاء، عقد اجتماع اللجنة الإيرانية و"الخماسية" حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، على مستوى المديرين السياسيين، بداية ديسمبر/كانون الأول في فيينا.

وقال أوليانوف لوكالة سبوتنيك: "بناء على الحالة المزاجية، سيعقد اجتماع للجنة على مستوى المديرين السياسيين هذا العام في فيينا. وأتوقع أن يعقد هذا الاجتماع في أوائل ديسمبر".

هذا واتخذت إيران خطوتها الرابعة في إطار تحللها من التزاماتها بموجب اتفاق 2015 النووي، وقررت تخصيب اليورانيوم إلى 5 بالمئة، إذ أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي، أن بلاده ستبدأ استخدام أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأة "فوردو" اعتبارا من الـ 6 من تشرين الثاني/نوفمبر.

وتأتي هذه الخطوة في تخفيض الالتزامات بعدما كان تعليق جميع أنشطة التخصيب في هذا المفاعل، ومنع تخصيب اليورانيوم فيه حتى عام 2031، أحد الشروط التي فرضها الاتفاق وقبلتها إيران مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 أيار/مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستئناف عقوبات اقتصادية مشددة ضد إيران.

وفي هذا السياق تعمل روسيا وأوروبا والصين بنشاط على الاحتفاظ بهذه الاتفاقية.