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رقم الخبر: 269315 تاريخ النشر: تشرين الثاني 27, 2019 الوقت: 11:32 الاقسام: رياضة  
باريس سان جيرمان يخمد ثورة الريال بسيناريو جنوني
في دوري الابطال الاوروبي ..

باريس سان جيرمان يخمد ثورة الريال بسيناريو جنوني

اقتنص باريس سان جيرمان تعادلًا ثمينًا من مضيفه ريال مدريد بهدفين لكل منهما، في مباراة ماراثونية على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

تقدم كريم بنزيما بهدفين لريال مدريد في الدقيقتين 17 و79، بينما أدرك العملاق الفرنسي التعادل بهدفين لكيليان مبابي وبابلو سارابيا في الدقيقتين 81 و83.

وحافظ الفريق الباريسي على تصدره للمجموعة الأولى بسجل خال من الهزائم رافعًا رصيده إلى 13 نقطة، بينما بقى الملكي بـ 8 نقاط في المركز الثاني، ليفشل في الثأر من خسارته في المباراة الأولى بثلاثية نظيفة في حديقة الأمراء.

هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى لمساء الثلاثاء كالاتي:

لوكوموتيف الروسي صفر – بايرليفركوزن 2

كالاتاسراي التركي 1 – كلوب بروج البلجيكي 1

سرفينيا زفيردا الصربي صفر – بايرن ميونخ 6

يوفنتوس 1 – اتلتيكو مدريد صفر

اتلانتا 2 – ديناموزغرب صفر

مانشستر سيتي 1 – شاختار 1

توتنهام 4 – اولمبياكوس 2

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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