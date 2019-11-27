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رقم الخبر: 269314 تاريخ النشر: تشرين الثاني 27, 2019 الوقت: 11:43 الاقسام: عربيات  
حماس تدعو للنفير العام حماية للأسرى

حماس تدعو للنفير العام حماية للأسرى

دعا القيادي في حركة المقاومة الاسلامية "حماس" رأفت ناصيف إلى إعلان حالة النفير العام وطنيا لحماية الأسرى، وإنقاذ حياة الأسرى المرضى، فالعام الحالي 2019 هو العام الأصعب على الأسرى في سجون الاحتلال، استشهد خلاله 5 أسرى داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي وعمليات التعذيب.

وقال ناصيف في تصريح صحفي إن استمرار الاحتلال في جرائمه ضد شعبنا يتم برعاية أمريكية واضحة، فسرقة الأرض بمباركة أمريكية وجرائم القتل التي تتم بحق الأسرى داخل السجون تؤكد أن دولة الاحتلال فوق القانون الدولي والإنساني.

ونعى ناصيف الأسير "سامي أبو دياك" الذي رحل بعملية قتل بطيئة تمارسها حكومة الاحتلال عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق أسرانا البواسل.

وشدد على أن الاعتداءات التي تمس حقوق الأسرى المعيشية جرأت الاحتلال على النيل من أسرانا في سجون الاحتلال، مبيّنا أن إعادة حقوق الأسرى المقطوعة رواتبهم تمثل خطوة أولية لرد الاعتبار للأسرى وقضيتهم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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