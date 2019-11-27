تباحث السفير الصربي لدى طهران دراغان تودوروفيتش مع مدير الاتحاد الايراني لكرة الطاولة بهنام حبيب زاده حول تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الرياضية.

واشار حبيب زاده، خلال اللقاء، الى النجاحات التي حققها الرياضيون الايرانيون في لعبة كرة الطاولة على صعيدي آسيا والعالم خلال الاعوام الماضية، موضحاً: ان التواصل الرياضي بين بلدان العالم يعد من أفضل الطرق وأكثرها فاعلية لنقل الثقافات وبناء الصداقات بين الشعوب كما انه أحد أهداف اللجنة الأولمبية الدولية.

ونوه إلى القواسم الثقافية المشترك بين البلدين، مؤكدا على بذل المساعي لتمتين الاواصر وتوثيق العلاقات بين إيران وصربيا وتنمية التعاون في المجالات الرياضية لاسيما كرة الطاولة ورفع مستوى البلدين الى مراتب متفوقة عالميا.

من جهته اعرب السفير الصربي عن اعتزازه بتمثيل بلده في إيران "وأود أن أقول أنني سأكون سعيدًا بتوطيد العلاقات الرياضية والثقافية بين الاتحادين الإيراني والصربي".