أعلن قائد بحرية الجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي، ان المدمرة الجديدة (دنا) ستنضم الى البحرية في كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقال خانزادي، في تصريح أدلى به اليوم الاربعاء، إن (دماوند) تعد جيلا جديدا من المدمرات حيث تمتاز بقابلية الرصد المنخفض والسرعة حيث ستلتحق في كانون الثاني/ يناير المقبل بالقوة البحرية.

واشار الى مدمرة سهند التي انضمت الى بحرية الجيش الايراني في العام الماضي، موضحاً ان هذه المدمرة يتم اعدادها للقيام بمهمات بعيدة المدى في المحيطات.