|رقم الخبر: 269309
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 27, 2019
|الوقت: 11:25
|الاقسام: محليات
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قريباً.. مدمرة جديدة تنضم الى القوة البحرية الايرانية
أعلن قائد بحرية الجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي، ان المدمرة الجديدة (دنا) ستنضم الى البحرية في كانون الثاني/ يناير المقبل.
وقال خانزادي، في تصريح أدلى به اليوم الاربعاء، إن (دماوند) تعد جيلا جديدا من المدمرات حيث تمتاز بقابلية الرصد المنخفض والسرعة حيث ستلتحق في كانون الثاني/ يناير المقبل بالقوة البحرية.
واشار الى مدمرة سهند التي انضمت الى بحرية الجيش الايراني في العام الماضي، موضحاً ان هذه المدمرة يتم اعدادها للقيام بمهمات بعيدة المدى في المحيطات.
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