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رقم الخبر: 269309 تاريخ النشر: تشرين الثاني 27, 2019 الوقت: 11:25 الاقسام: محليات  
قريباً.. مدمرة جديدة تنضم الى القوة البحرية الايرانية

قريباً.. مدمرة جديدة تنضم الى القوة البحرية الايرانية

أعلن قائد بحرية الجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي، ان المدمرة الجديدة (دنا) ستنضم الى البحرية في كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقال خانزادي، في تصريح أدلى به اليوم الاربعاء، إن (دماوند) تعد جيلا جديدا من المدمرات حيث تمتاز بقابلية الرصد المنخفض والسرعة حيث ستلتحق في كانون الثاني/ يناير المقبل بالقوة البحرية.

واشار الى مدمرة سهند التي انضمت الى بحرية الجيش الايراني في العام الماضي، موضحاً ان هذه المدمرة يتم اعدادها للقيام بمهمات بعيدة المدى في المحيطات.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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