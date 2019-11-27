صعد نادي برسبوليس الى دور الثمانية ببطولة الكأس بعد تغلبه على نادي صنعت نفت آبادن بهدف وحيد في المباراة التي اقيمت مساء الثلاثاء، هذا واحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب مهدي ترابي.

كما تأهل نادي تراكتورسازي تبريز الى دور الربع النهائي (دور الثمانية) ببطولة الكأس بعد تخطيه بصعوبة نادي

"90 ارومية" في مباراة مارثوانية بركلات الجزاء.

اقيمت المباراة عصر يوم الثلاثاء على ستاد الشهيد باكري بمدينة ارومية في اطار دور الستة عشر ببطولة الكأس.

وانتهى الوقتين الاصلي والاضافي بتعادل الفريقين بهدف واحد، حيث تقدم الفريق الضيف بهدف سجله مسعود شجاعي في الدقيقة 39 من الشوط الاول، وفي الشوط الثاني تعادل اصحاب الارض في الدقيقة 55 بواسطة سعيد صادقيان، وحسم تراكتورسازي تبريز المباراة لصالحه في ضربات الجزاء بنتيجة 7-6.

هذا وصعد نادي سباهان اصفهان الى ربع نهائي بطولة الكأس بعد فوزه على ضيفه نادي بيكان 2-1 في المباراة التي اقيمت مساء يوم الثلاثاء في اطار دور الستة عشر.

وسجل هدفي الفوز لنادي سباهان ، محمد محبي (13) وسجاد شهبازادة (45+2)، فيما سجد هدف الفريق الزائر شهريار مغانلو (64).

وبذلك فقد تأهلت اندية سباهان اصفهان، برسبوليس، استقلال، تراكتورسازي تبريز، نفت مسجد سليمان، شاهين بوشهر (الدرجة الممتازة ) ، ومس كرمان (الدرجة الاولى)، شهرداري ماهشهر (الدرجة الثانية) قد تأهلت الى دور ربع النهائي ببطولة الكأس.