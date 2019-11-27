الیوم الوطني لمدينة كركان مركز محافظة كلستان وفقاً لمرسوم أصدره المجلس البلدي لمدينة كركان مركز محافظة كلستان (شمال ايران) تمت تسمية يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر باعتباره اليوم الوطني لكركان تكريما لانتفاضة الاهالي على النظام البهلوي.