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رقم الخبر: 269306 تاريخ النشر: تشرين الثاني 27, 2019 الوقت: 11:16 الاقسام: الوسائط المتعددة  
الیوم الوطني لمدينة كركان مركز محافظة كلستان

الیوم الوطني لمدينة كركان مركز محافظة كلستان

وفقاً لمرسوم أصدره المجلس البلدي لمدينة كركان مركز محافظة كلستان (شمال ايران) تمت تسمية يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر باعتباره اليوم الوطني لكركان تكريما لانتفاضة الاهالي على النظام البهلوي.
الیوم الوطني لمدينة كركان مركز محافظة كلستانالیوم الوطني لمدينة كركان مركز محافظة كلستان
الیوم الوطني لمدينة كركان مركز محافظة كلستانالیوم الوطني لمدينة كركان مركز محافظة كلستان
الیوم الوطني لمدينة كركان مركز محافظة كلستانالیوم الوطني لمدينة كركان مركز محافظة كلستان
الیوم الوطني لمدينة كركان مركز محافظة كلستانالیوم الوطني لمدينة كركان مركز محافظة كلستان
الیوم الوطني لمدينة كركان مركز محافظة كلستانالیوم الوطني لمدينة كركان مركز محافظة كلستان
الیوم الوطني لمدينة كركان مركز محافظة كلستانالیوم الوطني لمدينة كركان مركز محافظة كلستان
الیوم الوطني لمدينة كركان مركز محافظة كلستانالیوم الوطني لمدينة كركان مركز محافظة كلستان
الیوم الوطني لمدينة كركان مركز محافظة كلستانالیوم الوطني لمدينة كركان مركز محافظة كلستان
الیوم الوطني لمدينة كركان مركز محافظة كلستانالیوم الوطني لمدينة كركان مركز محافظة كلستان
الیوم الوطني لمدينة كركان مركز محافظة كلستانالیوم الوطني لمدينة كركان مركز محافظة كلستان
الیوم الوطني لمدينة كركان مركز محافظة كلستانالیوم الوطني لمدينة كركان مركز محافظة كلستان
الیوم الوطني لمدينة كركان مركز محافظة كلستانالیوم الوطني لمدينة كركان مركز محافظة كلستان
الیوم الوطني لمدينة كركان مركز محافظة كلستانالیوم الوطني لمدينة كركان مركز محافظة كلستان
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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