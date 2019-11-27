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رقم الخبر: 269304 تاريخ النشر: تشرين الثاني 27, 2019 الوقت: 11:08 الاقسام: دوليات  
شابة فرنسية تحاول الانضمام إلى "داعش"

شابة فرنسية تحاول الانضمام إلى "داعش"

أوقفت سلطات الأمن التركية شابة فرنسية في ولاية أضنة جنوبي البلاد، للاشتباه بمحاولتها الالتحاق بصفوف تنظيم "داعش" الإرهابي.
ونقلت وسائل إعلام تركية إفادة عن بيان لمديرية أمن أضنة ورد فيها أن "المدعوة أنيسة. ل.. قدمت إلى اسطنبول عبر رحلة جوية، ومن ثم انتقلت إلى أضنة بواسطة حافلة".
وأفيد بأن شرطة مكافحة الإرهاب بالولاية داهمت الفندق الذي نزلت فيه الشابة الفرنسية، وقامت باعتقالها.
وأكدت أنيسة أثناء التحقيق معها في مديرية الأمن، أنها قدمت إلى أضنة بغرض السياحة.
وعقب إتمام الإجراءات القانونية بحق الشابة الفرنسية قامت السلطات التركية بتسفيرها إلى فرنسا.
يذكر أن السلطات التركية قامت مؤخرا بترحيل عدد من عناصر "داعش" الأجانب إلى بلدانهم الأصلية، بينهم امرأتان تحملان الجنسية الهولندية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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