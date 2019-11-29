فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء:

ايران

📌 النائب الأول لرئيس الجمهورية يدعو السلطات الثلاث إلى دعم الرأسمال الاجتماعي كقضية وطنية

📌 محكمة أميركية تتهم "ايمان عمر" النائبة المسلمة بالكونغرس بالتجسس لصالح ايران

جمهوري اسلامي

📌 المندوب الدائم لإيران في الأمم المتحدة يؤكد وجوب إصلاح مجلس الأمن الدولي

📌 وزير الصناعة يعترف بارتفاع أسعار 50 سلعة كثيرة الاستهلاك

📌 ايران وروسيا تؤكدان على تعاونهما في منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيمياوية

📌 تظاهرات حاشدة للفلسطينيين ضد أميركا في يوم الغضب

آفتاب يزد

📌 رئيس السلطة القضائية يدعو المسؤولين الى مضاعفة جهودهم لإزالة هواجس المواطنين

كيهان

📌 عمليات ضخمة ضد الامارات.. أنصار الله يقصفون ميناء "مخا" بتسع صواريخ و20 طائرة مسيرة

📌 أخبار متضاربة عن اشتباكات مسلحة في لبنان

📌 ألمانيا: أميركا غير موثوق بها.. فلا تعتمدوا عليها

آرمان ملي

📌 صادق زيباكلام: اليأس وراء الوقائع الأخيرة

📌 مجلس الشورى الاسلامي يدعو إلى إنهاء قطع الانترنيت عن الهواتف الجوالة

شرق

📌 غلاء البنزين ذريعة الأصوليين الجديدة.. التلفزيون وقاليباف وجليلي يهاجمون حكومة روحاني