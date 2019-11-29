|رقم الخبر: 269303
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 27, 2019
|الوقت: 11:15
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء:
ايران
📌 النائب الأول لرئيس الجمهورية يدعو السلطات الثلاث إلى دعم الرأسمال الاجتماعي كقضية وطنية
📌 محكمة أميركية تتهم "ايمان عمر" النائبة المسلمة بالكونغرس بالتجسس لصالح ايران
جمهوري اسلامي
📌 المندوب الدائم لإيران في الأمم المتحدة يؤكد وجوب إصلاح مجلس الأمن الدولي
📌 وزير الصناعة يعترف بارتفاع أسعار 50 سلعة كثيرة الاستهلاك
📌 ايران وروسيا تؤكدان على تعاونهما في منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيمياوية
📌 تظاهرات حاشدة للفلسطينيين ضد أميركا في يوم الغضب
آفتاب يزد
📌 رئيس السلطة القضائية يدعو المسؤولين الى مضاعفة جهودهم لإزالة هواجس المواطنين
كيهان
📌 عمليات ضخمة ضد الامارات.. أنصار الله يقصفون ميناء "مخا" بتسع صواريخ و20 طائرة مسيرة
📌 أخبار متضاربة عن اشتباكات مسلحة في لبنان
📌 ألمانيا: أميركا غير موثوق بها.. فلا تعتمدوا عليها
آرمان ملي
📌 صادق زيباكلام: اليأس وراء الوقائع الأخيرة
📌 مجلس الشورى الاسلامي يدعو إلى إنهاء قطع الانترنيت عن الهواتف الجوالة
شرق
📌 غلاء البنزين ذريعة الأصوليين الجديدة.. التلفزيون وقاليباف وجليلي يهاجمون حكومة روحاني
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