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رقم الخبر: 269303 تاريخ النشر: تشرين الثاني 27, 2019 الوقت: 11:15 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء

أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء:

ايران

📌 النائب الأول لرئيس الجمهورية يدعو السلطات الثلاث إلى دعم الرأسمال الاجتماعي كقضية وطنية

📌 محكمة أميركية تتهم "ايمان عمر" النائبة المسلمة بالكونغرس بالتجسس لصالح ايران

جمهوري اسلامي

📌 المندوب الدائم لإيران في الأمم المتحدة يؤكد وجوب إصلاح مجلس الأمن الدولي

📌 وزير الصناعة يعترف بارتفاع أسعار 50 سلعة كثيرة الاستهلاك

📌 ايران وروسيا تؤكدان على تعاونهما في منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيمياوية

📌 تظاهرات حاشدة للفلسطينيين ضد أميركا في يوم الغضب

آفتاب يزد

📌 رئيس السلطة القضائية يدعو المسؤولين الى مضاعفة جهودهم لإزالة هواجس المواطنين

كيهان

📌 عمليات ضخمة ضد الامارات.. أنصار الله يقصفون ميناء "مخا" بتسع صواريخ و20 طائرة مسيرة

📌 أخبار متضاربة عن اشتباكات مسلحة في لبنان

📌 ألمانيا: أميركا غير موثوق بها.. فلا تعتمدوا عليها

آرمان ملي

📌  صادق زيباكلام: اليأس وراء الوقائع الأخيرة

📌 مجلس الشورى الاسلامي يدعو إلى إنهاء قطع الانترنيت عن الهواتف الجوالة

شرق

📌 غلاء البنزين ذريعة الأصوليين الجديدة.. التلفزيون وقاليباف وجليلي يهاجمون حكومة روحاني

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ خاص
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