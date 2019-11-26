وفي تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر، اشار "بعيدي نجاد" الى لقائه مع السفير العراقي الجديد لدى بريطانيا؛ مبينا ان الجانبين نوّها في هذا اللقاء بأهمية المشتركات التاريخية والدينية والثقافية والاقتصادية بين البلدين.

وتابع، كما تم التأكيد خلال اللقاء على ترسيخ العلاقات بين الشعبين الشقيقين الايراني والعراقي اكثر فأكثر؛ بما يسهم في تحقيق مصالح الجانبين، ودعم الامن والاستقرار على الصعيدين الاقليمي والعالمي.