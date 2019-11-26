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رقم الخبر: 269290 تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019 الوقت: 21:07 الاقسام: محليات  
تأكيد ايراني – عراقي على تعزيز العلاقات بين البلدين
خلال لقاء سفيري البلدين في لندن؛

تأكيد ايراني – عراقي على تعزيز العلاقات بين البلدين

استعرض السفير الايراني في لندن "حميد بعيدي نجاد" ونظيره العراقي "محمد جعفر الصدر" خلال اللقاء بينهما اليوم الثلاثاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران وبغداد.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر، اشار "بعيدي نجاد" الى لقائه مع السفير العراقي الجديد لدى بريطانيا؛ مبينا ان الجانبين نوّها في هذا اللقاء بأهمية المشتركات التاريخية والدينية والثقافية والاقتصادية بين البلدين.
وتابع، كما تم التأكيد خلال اللقاء على ترسيخ العلاقات بين الشعبين الشقيقين الايراني والعراقي اكثر فأكثر؛ بما يسهم في تحقيق مصالح الجانبين، ودعم الامن والاستقرار على الصعيدين الاقليمي والعالمي. 

 
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