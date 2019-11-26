قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورجان أورتاجوس إن الولايات المتحدة استدعت سفيرها في جنوب السودان توماس هوشيك للتشاور فيما يتعلق بفشل البلاد في تشكيل حكومة وحدة، مضيفة أن السفير سيعود إلى واشنطن "للقاء كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية في إطار إعادة تقييم العلاقة بين الولايات المتحدة وحكومة جنوب السودان في ضوء التطورات الأخيرة".

وكتب وزير الخارجية مايك بومبيو في تغريدة على تويتر أن واشنطن "ستعمل مع المنطقة لدعم جهود تحقيق السلام والانتقال السياسي الناجح في جنوب السودان".

وقالت وزارة الشؤون الخارجية بجنوب السودان إنها لا تزال تتواصل مع الولايات المتحدة، حيث نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الوزارة ماوين ماكول قوله: "موقفنا ما زال كما هو. نتواصل معهم ولدينا علاقة جيدة"، مضيفاً أن الخلافات بشأن تمديد مهلة تشكيل حكومة وحدة "ينبغي ألا تقطع علاقتنا، التمديد يهدف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق السلام".