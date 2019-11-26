أول ظهور للرئيس الجزائري المؤقت منذ أكثر من شهر ترأس الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح اجتماعا لمجلس الوزراء الثلاثاء، في أول ظهور له منذ عودته من قمة إفريقيا روسيا التي عقدت في مدينة سوتشي يومي 23 و24 أكتوبر الماضي.