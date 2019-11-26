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رقم الخبر: 269287 تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019 الوقت: 20:57 الاقسام: عربيات  
أول ظهور للرئيس الجزائري المؤقت منذ أكثر من شهر

أول ظهور للرئيس الجزائري المؤقت منذ أكثر من شهر

ترأس الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح اجتماعا لمجلس الوزراء الثلاثاء، في أول ظهور له منذ عودته من قمة إفريقيا روسيا التي عقدت في مدينة سوتشي يومي 23 و24 أكتوبر الماضي.

وعبد القادر بن صالح دبلوماسي وسياسي جزائري، وهو الرئيس المؤقت للجمهورية الجزائرية منذ مارس 2019.

وفي 9 أبريل 2019 أعلن البرلمان الجزائري بغرفتيه عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة 90 يوما وفقا للمادة 102 من الدستور، بعد أن أعلن رسميا الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إثر استقالة عبد العزيز بوتفليقة.

 

 
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مصدر الخبر: الجزائر ـ وكالات
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