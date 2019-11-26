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رقم الخبر: 269286 تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019 الوقت: 20:58 الاقسام: عربيات  
مصر.. إخلاء سبيل صحفيين أمضيا فترة الحبس الاحتياطي
الكشف عن تفاصيل اصطدام سيارة بحراسة رئيس الوزراء المصري

مصر.. إخلاء سبيل صحفيين أمضيا فترة الحبس الاحتياطي

ذكرت مصادر حقوقية وقانونية مصرية، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيل الصحفيين محمد الحسيني، وأحمد السخاوي بعد تجاوز احتجازهما فترة الحبس الاحتياطي.

وقال المحامي مختار منير إن نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيل المصور الصحفي محمد الحسيني بضمان محل إقامته، بعد مرور أكثر من 26 شهرا على القبض عليه وحبسه وذلك لانقضاء فترة حبسه الاحتياطي.

وتم القبض على محمد الحسيني الصحفي في جريدة "الشورى" الأسبوعية والحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، خلال تصويره تقريرا عن غلاء أسعار المستلزمات الدراسية، في 12 سبتمبر 2017 بصحبة زميلة له تم إخلاء سبيلها بعد فترة وجيزة.

وألقي القبض على الصحفي أحمد السخاوي من منزله في 25 سبتمبر 2017، إلى أن ظهر في النيابة في 22 أكتوبر، حيث قررت حبسه 15 يوما دون حضور محاميه في أول جلسة، ووجهت له النيابة تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.

وفي 28 أبريل 2018، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الصحفي أحمد السخاوي، بإجراءات احترازية، إلا أن النيابة طعنت في القرار، وتم قبول استئناف النيابة ليستمر حبسه لأكثر من عامين.

في سياق آخر كشف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في مصر هاني يونس، تفاصيل اصطدام سيارة بكمين الحراسة الخاص بمنزل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مدينة الشيخ زايد.

وأوضح يونس، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حقيقة ما أثير عن اصطدام سيارة بالكمين الموجود خارج الكمبوند الذي يسكن به رئيس الحكومة، قائلا: "السيارة نسي صاحبها يرفع فرامل اليد فاصطدمت بالكمين الموجود خارج الكمبوند، ولا توجد أي مشكلات حدثت".

 
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مصدر الخبر: القاهرة ـ وكالات
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