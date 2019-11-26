وقال عضو مجلس النواب الليبي، جاب الله الشيباني، لبرنامج "عالم سبوتنيك" إن "الزيارة التي قام بها الوفد الأمريكي للقيادة العامة للجيش الوطني تأتي بعد زيارة قام بها عدد من المسؤولين في حكومة الوفاق إلى الولايات المتحدة، لأن حكومة الوفاق تسعى لوقف إطلاق النار بكل الطرق بسبب اعتداءات قوات حفتر.

وأضاف الشيباني أن قدوم الوفد الأمريكي للقيادة العامة هو لمناقشة وقف إطلاق النار وإيجاد تسوية للأزمة ومناقشة الوضع الإنساني في طرابلس.

وأوضح بأن "هناك مخاوف من الإدارة الأمريكية من الدور الروسي في ليبيا، إلا أنه أكد أن هذه المخاوف ليس لها أساس من الصحة وأن ليبيا تتعاون مع كل من يقدم لها المساعدة للقضاء على الإرهاب".

وأكد عضو مجلس النواب الليبي أن الاهتمام الأمريكي بليبيا يعود لاهتمامها بمصلحة أوروبا التي لديها حدود بحرية مع ليبيا ولديها بالتالي مخاوف من الهجرة غير الشرعية ومن الوجود الروسي في ليبيا الذي ربما يتصاعد في الفترة المقبلة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت في تصريح لها إن مسؤولين أمريكيين اجتمعوا بالمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني في ظل سعي واشنطن للضغط لإنهاء الهجوم على العاصمة طرابلس. وتحاول قوات حفتر منذ أبريل/ نيسان السيطرة على طرابلس الخاضعة لحكومة فائز السراج المعترف بها دوليا.

وقالت الوزارة في بيان الاثنين إن حفتر وأعضاء الوفد الأمريكي الذي ضم فيكتوريا كوتس نائبة مستشار الأمن القومي ناقشوا ”الخطوات الرامية لوقف القتال وتحقيق حل سياسي للصراع الليبي“. ولم يذكر البيان مقر انعقاد الاجتماع.