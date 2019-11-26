قال المدير العام لشركة الاتصالات الايرانية، مجيد صدري: إن الشركة تستطيع سد حاجة بلدان المنطقة في قطاع الإتصالات من منتوجاتها المصنّعة محليا.

وأضاف صدري، في تصريح أدلى به خلال طاولة مستديرة في طهران، الثلاثاء، لبحث تعزيز الصناعات المحلية في قطاع الإتصالات، أنه ينبغي تركيز المنتجين المحليين على حاجة بلدان المنطقة.

وتابع: إنه في حال إيجاد حلول للمشاكل الداخلية مثل الرسوم سيتم دعم قطاع الصادرات بالاضافة الى تقديم التسهيلات والقروض منخفضة الفوائد للمنتجين.

ولفت الى ان الإهتمام بالتصنيع الداخلي في قطاع الإتصالات وفّر 75 مليون يورو للبلاد خلال العام الماضي.

ونوه الى ان شركة الاتصالات الايرانية وضعت على جدول أعمالها دعم المنتجات المصنّعة محليا حيث حققت انجازات عديدة منها تصنيع جهاز المودم.

وأشار الى توطين تصنيع البطاريات الخاصة بالإتصالات حيث إستطاعت الشركة إيقاف الواردات بهذا الشأن منذ نحو عام ونصف.

وفي سياق متصل لفت الى تأمين الشركات الداخلية لتأمين الاسلاك التي تحتاجها شركة الاتصالات وكذلك في قطاع البرمجيات حيث هناك إختلاف ملحوظ في سعر المنتج المحلي مقارنة بنظيره الأجنبي.

وعدّ المنتجات المحلية في قطاع الإتصالات تشكل نسبة 80 بالمئة، مؤكداً إستعداد الشركة لتصنيع النسبة المتبقية.