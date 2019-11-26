أكد قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني "العميد عليرضا صباحي فرد": إن تدابير قائد الثورة الاسلامية أفشلت فتنة العدو؛ مضيفاً: إن سماحته يضطلع قطعا بدور منقطع النظير في إخماد الفتن المستدامة التي يثيرها الاعداء والاستكبار العالمي ضد البلاد.

وفي تصريح له الاثنين على هامش المسيرة الحاشدة التي نظمها الشعب الايراني تنديداً بأعمال الشغب الأخيرة في البلاد، أشار العميد صباحي فرد الى ان قائد الثورة الاسلامية إستطاع في كافة الظروف الحساسة ان يعزز بحكمته روح التماسك والتآزر بين أفراد الشعب لمواجهة الأعداء، وقد ثبت مراراً انه كلما كرّس العدو طاقاته لاستهداف الجمهورية الاسلامية الايرانية، فإن إتباع توجيهات ونصائح القائد العام للقوات المسلحة أدى الى إخماد هذه الفتن البغيضة.

كما أشار قائد قوة الدفاع الجوي الى دور الشعب الايراني في صون قيم الثورة الاسلامية وأمن البلاد.

وأضاف: إن الشعب الايراني المسلم سطّر حضوراً ملحمياً في كافة الساحات والحوادث الحساسة دفاعا عن تطلعات الثورة الاسلامية، بما في ذلك فترة الدفاع المقدس، وأيضاً ظروف الحظر الجائر التي نمر بها اليوم.

وشدد هذا القائد العسكري، على ان الشعب لطالما برهن على صموده النموذجي في مواجهة الفتن دون ان يتمكن الأعداء من ثنيه أمام المشاكل؛ وهو اليوم يقف بكل قوة وشموخ للذود عن الثورة والدفاع عن ولاية الفقيه.