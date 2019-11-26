أعلنت المديرة العامة لشركة إنتاج الأدوية البيوتكنولوجية في ايران، انه يمكن توفير مليار دولار من العملة الصعبة من خلال إنتاج هذا النوع من الأدوية.

وخلال حديثها في المراسم الختامية للأسبوع العالمي للإبداع والتي أقيمت في وزارة العمل، قالت السيدة هالة حامدي فر: من خلال إنتاج الأدوية البيوتكنولوجية في ايران، يمكن توفير أكثر من مليار دولار من العملة الصعبة.

وأضافت: إن حصة ايران من السوق العالمية للمنتجات البيوتكنولوجية أقل من نصف في المائة، الا ان عدد الشركات البيوتكنولوجية إرتفع من 60 شركة قبل 3 سنوات ليصل الآن الى 75 شركة.

وتابعت: إن ايران تنتج 33 نوعاً من الأدوية البيوتكنولوجية والتي توفر 154 مليون دولار، في حين ان مجموع انتاج الادوية البيوتكنولوجية يوفر سنويا اكثر من مليار دولار من العملة الصعبة.

وبيّنت المديرة العامة لشركة سيناجن، ان هذه الشركة تضم 8 شركات فرعية في مجال انتاج الادوية البيوتكنولوجية، حيث وفرت هذه الشركات 3500 فرصة عمل مباشرة، وتصل صادراتها الى 40 مليون دولار في السنة، ما يشكل 50 بالمائة من صادرات الادوية الايرانية.

وأردفت، انه خلال العام الماضي، تم توفير 14.5 تريليون ريال في نفقات التأمين على الدواء من خلال انتاج الادوية البيوتكنولوجية في ايران.. وفي الوقت الحاضر يستعمل الادوية البيوتكنولوجية اكثر من 1.6 مليون شخص مصاب بأمراض خاصة في البلاد.