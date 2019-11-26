* مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والمحتلين في الضفة تسفر عن إصابة العشرات * حماس والجهاد تنعيان الاسير ابودياك وتحمّلان الاحتلال مسؤولية إستشهاده * تونس تؤكد (القضية الفلسطينية مهددة).. وخارجية الإحتلال تستضيف وفدا صحفياً عربياً تطبيعياً

بدعوة من الفصائلُ والقوى الوطنيةُ خرجت الجماهير الفلسطينية، الثلاثاء، في مسيراتِ يومِ الغضب في جميعِ الأراضي الفلسطينية رفضاً للقرارات الأميركية وممارساتِ الاحتلال. وشارك الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني يتقدمهم قادة الفصائل الفلسطينية في المسيرات حاملين العلم الفلسطيني، والشعارات واللافتات المنددة بالانحياز الاميركي المطلق للاحتلال.

وقد إندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في مخيم العروب قرب الخليل وشمال مدينة بيت لحم في (يوم الغضب الفلسطيني).

وتزامنت المسيرات مع إضراب جزئي، ومواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي أسفرت حتى يوم امس عن إصابة العشرات من الفلسطينيين بالأعيرة (المطاطية) والغاز السام المسيل للدموع.

وعزز الجيش الصهيوني قواته بالضفة الغربية وقرب قطاع غزة، أمس، تحسبا لـ"يوم الغضب" الفلسطيني ضد محاولة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرعنة المستوطنات.

وأفادت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي بأن الجيش أصدر قواعد إشتباك صارمة للجنود في محاولة لتجنب الخسائر وخروج الإحتجاجات عن السيطرة، حيث يخطط الفلسطينيون لتنظيم مسيرات في المدن، والإنتقال إلى "نقاط الإحتكاك" حيث يمكنهم مواجهة الجنود الإسرائيليين.

وغضب الفلسطينيون من إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي أن "إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي"، وهو ما يتناقض مع السياسة الأمريكية المتبعة منذ عقود والتي كانت تعتبر الضفة الغربية أرضا فلسطينية محتلة.

وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "لقد أعلنا يوم غضب لرفض هذا التصريح الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي. نحن ندين هذه المبادرة الأمريكية لإضفاء الشرعية على المستوطنات".

وأضاف: إن الإحتجاجات تتضمن مسيرات قصيرة، وخطابات قادة الفصائل الفلسطينية.

* حركة فتح: القيادة ذاهبة الى إنهاء كافة الإتفاقيات الموقعة مع "اسرائيل"

وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول: إن الحركة والقوى الوطنية وضعت برنامجاً نضالياً ومخطط حراك ميداني على كافة الأصعدة خلال الفترة المقبلة من أجل تصعيد عملية التصدي للإحتلال في ظل الإنتهاكات غير المسبوقة بحق شعبنا، مؤكدا على أنه لا يمكن على الإطلاق الاستمرار بهذه المعادلة القائمة.

وأضاف العالول: إن الادارة الأميركية برئاسة ترامب وحكومة الاحتلال عبارة عن مجموعة عصابات يصدّرون ويرتكبون العديد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني والتي وصلت حد القتل.

وأشار إلى أنه تزامنًا مع الحراك السياسي الذي تقوم به القيادة، ستكون سياسة مواجهة الاحتلال ومستوطنيه في كافة محافظات الوطن مسألة دائمة لن تقتصر على يومي الثلاثاء والجمعة المقبلين.

* "بداية برنامج نضالي شامل لمواجهة الإجراءات الاميركية الاسرائيلية"

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جمال محيسن: إن يوم الغضب الذي دعت إليه فصائل منظمة التحرير في كافة محافظات الوطن، تنديدا بالقرارات الأميركية بحق شعبنا، "هو بداية لبرنامج نضالي شامل لمواجهة الإجراءات الاميركية الاسرائيلية، وصولا الى انتفاضة شاملة في وجه جرائم الاحتلال".

وأشار محيسن في تصريحات صحفية إلى أن حركة فتح على إتفاق وتنسيق كامل مع فصائل منظمة التحرير، لإستنهاض طاقات عناصرها في الميدان، لرفض الاجراءات الاميركية في تصعيد شامل.

* وزارة التربية الفلسطينية تعلّق التعليم غدًا في المحافظات كافة

بدورها، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تعليق الدوام بشكل جزئي في كافة مدارس محافظات الوطن، أمس الثلاثاء، إلتزاما وإنسجاما مع قرار فصائل منظمة التحرير الرافض للقرار الأميركي الإسرائيلي حول المستوطنات.

وأكدت الوزارة ضرورة المشاركة في الفعاليات، إذ سيتم تعليق دوام المدارس من الساعة الحادية عشرة والنصف والعودة الى الدوام الساعة الواحدة والنصف، على أن تتم المشاركة الفاعلة بالمسيرات الحاشدة والفعاليات التي ستنظم رفضاً لهذه القرارات الظالمة.

هذا ونعت حركتا المقاومة الإسلامية "حماس" والجهاد الاسلامي، أمس الثلاثاء، الشهيد الأسير سامي عاهد أبو دياك (36 عامًا) من سكان سيلة الظهر في محافظة جنين، الذي إرتقى في سجون الاحتلال بعد معاناة طويلة مع المرض والإعتقال، ضاعفها الإهمال الطبي المتعمّد من قبل إدارة سجون الاحتلال.

وكشفت وزارة خارجية الاحتلال الصهيوني، أنها إستضافت وفداً من صحفيين ومدوّنين عرب، وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على تويتر "إسرائيل بالعربية": إن بعض الصحفيين المذكورين من دول لا تقيم علاقات مع "إسرائيل". ولم تذكر الخارجية أسماء هذه الدول أو هويات الصحفيين أو المدة التي سيمكثها الوفد في "إسرائيل".

الى ذلك حذرت تونس، من خطورة ما يتهدد القضية الفلسطينية من ممارسات عدوانية ومخططات توسعية وتدعو لتسوية عادلة وشاملة.

جاء ذلك على لسان كاتب الدولة للشؤون الخارجية التونسية، صبري باش طبجي، في الجلسة الافتتاحية للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة.

ودعا باش طبجي، الذي ترأس الاثنين الوفد التونسي المشارك في هذا الاجتماع المخصص لبحث موضوع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى الإنتصار لتسوية سياسية عادلة وشاملة تنهي الإحتلال وتكرس حق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره وتمكينه من إسترجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.