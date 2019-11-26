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رقم الخبر: 269276 تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019 الوقت: 17:37 الاقسام: اقتصاد  
رغم العقوبات.. إيران تصدّر السجاد إلى أمريكا والصين

رغم العقوبات.. إيران تصدّر السجاد إلى أمريكا والصين

تصدر الجمهورية الإسلامية الإيرانية العديد من منتوجاتها وخاصة السجاد الى أمريكا والصين، رغم العقوبات التي تمنع ذلك.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم بتصدير سجادها الى الولايات المتحدة الأمريكية رغم العقوبات التي تمنع ذلك، حيث ان أمريكا وضعت السجاد في المرتبة الثانية بعد النفط في قائمة السلع التي يمنع استيرادها من ايران، إضافة الى أنه بلغت قيمة صادرات ايران العام الماضي من السجاد الى جمهورية الصين الشعبية فقط 200 مليون دولار، كما أن ايران تقوم بتصدير 80 بالمئة من سجادها كل عام.

 
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