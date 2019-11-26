وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم بتصدير سجادها الى الولايات المتحدة الأمريكية رغم العقوبات التي تمنع ذلك، حيث ان أمريكا وضعت السجاد في المرتبة الثانية بعد النفط في قائمة السلع التي يمنع استيرادها من ايران، إضافة الى أنه بلغت قيمة صادرات ايران العام الماضي من السجاد الى جمهورية الصين الشعبية فقط 200 مليون دولار، كما أن ايران تقوم بتصدير 80 بالمئة من سجادها كل عام.