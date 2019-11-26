أعلن حاكم مدينة أردبيل (شمال غرب)، مسعود إمامي يكانه، عن تشييد محطة كهروشمسية بإستثمار من القطاع الخاص في المحافظة.

وقال إمامي يكانه، في تصريح أدلي به الاثنين، خلال زيارة تفقدية للمحطة الكهروشمسية التي يتم تشييدها حالياً: إن هذه المحطة تبلغ سعتها 6 ميغاواطاً وباستثمار يبلغ 100 مليار ريال من القطاع الخاص. وأعرب عن ارتياحه لمراحل إنجاز المشروع؛ موضحاً ان تسهيلات مصرفية ستمنح من أجل الإسراع في إنجاز مشروع بناء المحطة.

ونوه إمامي يكانه الى أن المرحلة الأولى من بناء المحطة ستؤمن حجماً لافتاً من حاجة محافظة أردبيل الى الكهرباء بفضل تدشينها في غضون نهاية العام الجاري (حسب التقويم الايراني ينتهي في 20 آذار/ مارس).