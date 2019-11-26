وأوضح رحيم بنامولائي، رئيس غرفة تجارة وصناعة ومعادن وزراعة ألبرز، في تصريح عقب اجتماع مع رجال أعمال بولنديين: ان الزيارة تستهدف تسهيل وتنمية العلاقات التجارية، حيث اقترح القطاع الخاص الايراني بتنفيذ عمليات مقايضة تجارية مع بولندا. وأضاف: لقد طلبنا من سفارة ايران في بولندا بإقناع البولنديين بفكرة التعامل التجاري عبر المقايضة، حيث إن ذلك سيسهل استيراد المواد الأولية ويعالج غالبية التحديات المتعلقة بالتحويلات المالية.