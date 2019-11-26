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رقم الخبر: 269274 تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019 الوقت: 17:32 الاقسام: اقتصاد  
وفد إيراني يزور بولندا لعرض فرص إستثمارية

وفد إيراني يزور بولندا لعرض فرص إستثمارية

يزور وفد ايراني، بولندا برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة ومعادن ألبرز (غرب طهران)، لعرض فرص إستثمارية على النشطاء الاقتصاديين البولنديين.

وأوضح رحيم بنامولائي، رئيس غرفة تجارة وصناعة ومعادن وزراعة ألبرز، في تصريح عقب اجتماع مع رجال أعمال بولنديين: ان الزيارة تستهدف تسهيل وتنمية العلاقات التجارية، حيث اقترح القطاع الخاص الايراني بتنفيذ عمليات مقايضة تجارية مع بولندا. وأضاف: لقد طلبنا من سفارة ايران في بولندا بإقناع البولنديين بفكرة التعامل التجاري عبر المقايضة، حيث إن ذلك سيسهل استيراد المواد الأولية ويعالج غالبية التحديات المتعلقة بالتحويلات المالية.

 

 
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