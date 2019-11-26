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رقم الخبر: 269269 تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019 الوقت: 16:09 الاقسام: دوليات  
القوات الفرنسية تتكبد خسارة في مالي هي الأكبر منذ 2013

القوات الفرنسية تتكبد خسارة في مالي هي الأكبر منذ 2013

أعلنت باريس مقتل 13 جنديا فرنسيا في حادث تصادم بين مروحيتين أثناء تنفيذ مهمة ضد متطرفين في مالي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان صادر عن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن العسكريين الفرنسيين قتلوا في حادث وقع أمس الاثنين.
وقال بيان للرئاسة الفرنسية: "الرئيس يعلن ببالغ الحزن مقتل 13 جنديا فرنسيا في مالي مساء يوم 25 نوفمبر في حادث وقع بين طائرتي هليكوبتر أثناء مهمة قتالية ضد الجهاديين".
وتعد هذه الخسائر البشرية الأكبر للقوات الفرنسية منذ تدخلها عام 2013 في القتال بمالي التي تشهد منذ سنوات أعمال عنف يشنها مسلحون متطرفون.
وتنشر باريس في منطقة الساحل الإفريقي أكثر من 4500 جندي لمواجهة تنظيمات جهادية مسلحة مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش".
وتستخدم هذه التنظيمات مناطق من وسط وشمال مالي منطلقا لشن هجمات عبر المناطق الصحراوية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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