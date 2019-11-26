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رقم الخبر: 269268 تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019 الوقت: 17:28 الاقسام: محليات  
العميد جلالي: لا يوجد طريق مغلق آمام شعب يمتلك 20 مليون تعبوي

العميد جلالي: لا يوجد طريق مغلق آمام شعب يمتلك 20 مليون تعبوي

اكد رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني العميد غلام رضا جلالي بانه لا يوجد طريق مغلق امام الشعب الايراني الذي يمتلك 20 مليون تعبوي.

واكد العميد جلالي في تصريح له اليوم الثلاثاء، ضرورة الحذر من العدو المتربص، معتبرا الفتنة الاخيرة مثالا لهذا التربص من قبل العدو الساعي الى تحويل انتصار الشعب الايراني الى هزيمة.

ولفت الى ان العدو لا يعلم بان الشعب الايراني عصي على الهزيمة لانه سائر خلف قائده ومتواجد في الساحة تعبويا وواعيا واضاف، ان ملحمة يوم امس الجماهيرية تجسد تبلور روح المقاومة التعبوية في ساحة المواجهة للفتن.

وقال العميد جلالي، ان ساحة الحرب اليوم ليست عسكرية فقط بل تشمل ايضا السوح الثقافية والاقتصادية والاجواء السيبرانية وانتاج العلم والمعرفة، بما توفر افضل فرصة للتعبويين الذين اقتحموا مختلف السوح لتحقيق النجاحات والانتصارات.

وحذر رئيس منظمة الدفاع المدني بان هنالك البعض في البلاد الذين يسعون للقول باننا وصلنا الى طريق مغلق وقال، ان هؤلاء هم في افضل لحالات غافلين لا يدركون الطاقات الهائلة لهذا الشعب العظيم السائر في طرق الولاية ، فالشعب الذي يمتلك 20 مليون تعبوي لا يوجد طريق مغلق امامه.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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