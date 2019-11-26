أعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة كرمانشاه العميد علي اكبر جاويدان عن اعتقال 12 من العناصر الرئيسية والرؤوس الضالعة في اعمال الشغب الاخيرة في مدينتي كرمانشاه وجوانرود في هذه المحافظة الواقعة غرب ايران.

وقال العميد جاويدان في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، انه وبعد احداث الشغب وزعزعة الامن في بعض مدن المحافظة خلال الاسبوع الماضي ادرجت قوى الامن الداخلي في جدول اعمالها ملاحقة العناصر الرئيسية الضالعة في اعمال الشغب والفوضى.

واضاف، انه وفي هذا الاطار تم اعتقال 12 من قادة اعمال الشغب والفوضى ، من ضمنهم 8 في مدينة كرمانشاه و 4 في جوانرود .

وقال العميد سليماني بان هؤلاء الافراد تم اعتقالهم في اوكارهم بعد رصد استخباري لهم من قبل شرطة الامن العام وبعد الحصول على اذن قضائي.

واوضح بان من ضمن جرائم هؤلاء الافراد؛ تحريض المواطنين على اثارة الشغب والفوضى وتخريب الممتلكات العامة والاضرار بالاماكن الحكومية منها البنوك وتحطيم زجاج سيارات الاغاثة والاسعاف وسيارات المواطنين وسرقة اموال البنوك والمراكز الحكومية والخاصة والاعتداء على رجال الشرطة.

وتابع العميد جاويدان انه خلال عمليات التفتيش التي جرت لاوكار هؤلاء الاشرار تم العثور على الكثير من الاموال المسروقة من البنوك والاماكن الادارية والحكومية مع عدة اسلحة نارية وبيضاء وكميات من الرصاص وسائر المعدات المستخدمة خلال اعمال الشغب.

وقال بان هؤلاء العناصر قد تم تسليمهم للسلطات القضائية المعنية لمحاكمتهم واصدار الاحكام اللازمة بحقهم.

يذكر انه خلال اعمال الشغب الاخيرة استشهد الضابط في قوى الامن الداخلي في مدينة كرمانشاه ايرج جواهري خلال هجوم الاشرار على مركز الشرطة في منطقة الهية بالمدينة.

جدير ذكره انه عقب القرار الصادر عن المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي الذي يضم رؤساء السلطات الثلاث والذي دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة قبل الماضية، خرجت احتجاجات في بعض المدن على القرار استغلها مثيرو الشغب والفوضى وعملاء الاجنبي اذ قاموا باعمال تخريب وحرق وتدمير للممتلكات العامة والخاصة خلال يومي السبت والاحد من الاسبوع الماضي.

وقامت قوى الامن الداخلي والامن والحرس الثوري والتعبئة بالتصدي لاعمال الشغب واعتقال عناصر رئيسية متورطة فيها وتسليهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وقد عبّر الشعب الايراني عن استنكاره وتنديده باعمال وممارسات مثيري الشغب والفوضى وعناصر زمر ارهابية ومناهضة للثورة والجمهورية الاسلامية.

وفي هذا الاطار خرجت خلال الايام الماضية في مختلف انحاء البلاد ويوم امس الاثنين في طهران مسيرات جماهيرية مليونية لاعلان الدفاع عن الثورة والجمهورية الاسلامية والتنديد بممارسات واعمال الشغب والفوضى.