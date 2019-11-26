|رقم الخبر: 269261
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019
|الوقت: 15:36
|الاقسام: اقتصاد
|
استهلاك البنزين ينخفض لـ 79 مليون لتر يومياً في ايران
أعلنت الشركة الوطنية الايرانية لتوزيع المشتقات النفطية أن متوسط استهلاك البنزين انخفض الى 79 مليون لتر يوميا بعد قرار التقنين وتعديل السعر الساري منذ16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
واوضحت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، أن متوسط استهلاك البنزين منذ 21 مارس/آذار حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، كان قد لامس 98 مليون لتر يوميا.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر