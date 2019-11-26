أعلنت الشركة الوطنية الايرانية لتوزيع المشتقات النفطية أن متوسط استهلاك البنزين انخفض الى 79 مليون لتر يوميا بعد قرار التقنين وتعديل السعر الساري منذ16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

واوضحت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، أن متوسط استهلاك البنزين منذ 21 مارس/آذار حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، كان قد لامس 98 مليون لتر يوميا.