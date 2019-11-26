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رقم الخبر: 269261 تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019 الوقت: 15:36 الاقسام: اقتصاد  
استهلاك البنزين ينخفض لـ 79 مليون لتر يومياً في ايران

استهلاك البنزين ينخفض لـ 79 مليون لتر يومياً في ايران

أعلنت الشركة الوطنية الايرانية لتوزيع المشتقات النفطية أن متوسط استهلاك البنزين انخفض الى 79 مليون لتر يوميا بعد قرار التقنين وتعديل السعر الساري منذ16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

واوضحت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، أن متوسط استهلاك البنزين منذ 21 مارس/آذار حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، كان قد لامس 98 مليون لتر يوميا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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