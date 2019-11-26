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رقم الخبر: 269260
تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019
الوقت: 15:29
الاقسام: منوعات
الشعب المصري ورغيف العيش!!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
الشعب المصري
العيش
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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