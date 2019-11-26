اعلنت الشركة الوطنية للغاز عن تشغيل 400 كم من خطوط نقل الغاز وانشاء 14 وحدة لرفع ضغط الغاز في انحاء ايران، كما وتم اطلاق مشروع ثاني ممر لنقل الغاز من الجنوب الى شمالي وشمال غربي البلاد.

و نقلا عن الشركة الوطنية للغاز، أن المدير العام لشركة هندسة وتطوير الغاز في ايران "بهرام صلواتي"، قال: بعد تشغيل قسم من الخط التاسع للشبكة الوطنية لنقل الغاز، تم تشغيل الخط الواصر بين المرحلتين الاولى ووالثانية من حقل بارس الجنوبي وخط نقل الغاز لمدينتي "بيرم" و"كامفيروز" في محافظة فارس جنوب غربي البلاد، وخط نقل الغاز لمدينتي "همت آباد" و"بار" في محافظة خراسان الرضوية شرقي البلاد وخط نقل الغاز لمنطقة "دماوند" شمال ايران.

وأضاف صلواتي: أنه في العام (الايراني) الجاري ولحد الان (منذ 21 مارس 2019) اجمالا تم تشغيل وحقن الغاز لـ400 كم من خطوط نقل الغاز، ووفقا للمخططات سينضم 210 خطا جديدا الى شبكة نقل الغاز حتى نهاية العام (21 مارس 2020).

وفي خصوص منشآت زيادة ضغط الغاز صرح: لحد هذه اللحظة تم تزويد شبكة نقل الغاز بـ14 وحدة تعزيز الضغط وتوجد 10 وحدات أخرى سيتم تشغيلها في المستقبل القريب.

وقال صلواتي: بشكل عام تم تخصيص 15 مشروعا لنقل الغاز في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد وإنها قد دخلت حيز التنفيذ، موضحا أن شبكة نقل الغاز هذه تمتد من مدينة زاهدان، مركز امحافظة، في اتجاهين، الاول نحو الشمال وصولا لمدينة زابل، والاخر نحو الجنوب وصولا لمدينة جابهار، كما ويوجد لها انشعابات نحو الشرق الى مدينتي خاش وسروان.