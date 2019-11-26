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رقم الخبر: 269257 تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019 الوقت: 15:35 الاقسام: ثقافة وفن  
وزير الثقافة: القرآن مركز تواصلنا مع العالم الاسلامي

وزير الثقافة: القرآن مركز تواصلنا مع العالم الاسلامي

قال وزير الثقافة والإرشاد الاسلامي أن القرآن يمثل خط التواصل بين ايران العالم الإسلامي داعياً الى تعزيز هذا الخط.

وقال عباس صالحي في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة تنمية الانشطة الترويجية الخاصة بالقرآن: ان المسابقات الدولية للقرآن الكريم تمثل هوية الجمهورية الاسلامية على الساحة الدولية داعيا الى تعزيز هذه الهوية وتطويرها في العقد الخامس من عمر الثورة الاسلامية.

واضاف صالحي لتحقيق هذا الهدف نحتاج الى تقييم واضح عن الماضي ورسم خطة للعقد الخامس من عمر الثورة الاسلامية معتبرا ان القرآن يلعب دورا هاما في هذا الصدد كونه مركز تواصل مع العالم الاسلامي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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