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رقم الخبر: 269256 تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019 الوقت: 15:34 الاقسام: محليات  
انعقاد الدورة السابعة من مؤتمر "تاريخ مجلس الشورى"

انعقاد الدورة السابعة من مؤتمر "تاريخ مجلس الشورى"

اعلن رئيس مرکز الوثائق والمکتبة ومتحف مجلس الشورى الإسلامی عن انعقاد الدورة السابعة من مؤتمر "تاريخ المجلس".

ان رئيس مرکز الوثائق والمکتبة ومتحف مجلس الشورى الإسلامی "علي عماد" اعلن على هامش الجلسة العلنية للمجلس اليوم الثلاثاء، عن انعقاد الدورة السابعة من مؤتمر "تاريخ المجلس" حيث سيلقى خلاله رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني" كلمته.

وقال عماد: بعد حدوث الثورة الدستورية في ايران (بين عامي 1905 و1907) تم تشكيل مجلس الشورى الوطني خلال ثلاثة عقود وهي عقد الثورة الدستورية والدورة الملكية للبهلوي الاول ومن ثم الثاني، والذي رافقه في بعض الفترات مجلس الشيوخ، حيث أن المنظومة الدستورية في البلاد كانت تخضع لإشراف هذين المجلسين، وهذه الوتيرة استمرت حتى انتصار الثورة الاسلامية، فحينها تم تأسيس مجلس الشورى الاسلامي من اجل وضع القوانين في اطار الدستور وتسيير شؤون البلاد.

ووفقا لعماد سيتم توجيه الدعوة للنواب مجلس الشورى الاسلامي الحاليين وبعض من نواب الدورات السابقة وبعض من الاساتذة في الجامعات واعضاء اللجان العلمية والمحققين والكُتاب الذين لهم صلة بتاريخ المجلس وغيرهم من المعنيين في هذا المؤتمر.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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