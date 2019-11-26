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رقم الخبر: 269253 تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019 الوقت: 15:32 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
10 أعراض تنذرك بالإصابة بـالجيوب الأنفية

10 أعراض تنذرك بالإصابة بـالجيوب الأنفية

الجيوب الأنفية من أكثر المشاكل التي تؤرق الكثير خاصة مع وجود أتربة وعواصف رياح في أيام الشتاء، ويحدث التهاب الجيوب الأنفية عندما يتراكم المخاط وتصبح الجيوب الأنفية ملتهبة، وتسبب صعوبة في التنفس، والإحساس بتورم المنطقة المحيطة بالعين والوجه.

بحسب موقع «mayoclinic»الطبي، تختلف أعراض الجيوب الأنفية على حسب طول وشدة الإصابة بها، إذا كان لدى المريض اثنين أو أكثر من الأعراض التالية وإفرازات سميكة أو خضراء أو صفراء من الأنف ، فقد يتم تشخيص التهاب الجيوب الأنفية الحاد :

ألم الوجه والضغط،  انسداد بالأنف،  السيلان الانفي،  احتقان بالزور، سعال، إفرازات خضراء أو صفراء من الأنف.

أما في الحالات الأكثر تقدما ، قد تظهر الأعراض التالية على مريض الجيوب الأنفية أيضا: الحمى، رائحة الفم الكريهة ، أو رائحة كريهة التنفس، آلام بالأسنان،  صداع الراس.

وإذا استمرت هذه الأعراض لمدة 12 أسبوعا أو أكثر ، فقد يشخص الطبيب التهاب الجيوب الأنفية المزمن.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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