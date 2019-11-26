تباحث مساعد وزير العلوم والابحاث والتقنيات الايراني علي خاكي صديق مع نظرائه في البلدان الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون حول توطيد العلاقات العلمية والاكاديمية مع هذه البلدان.

ودعا خاكي صديق، خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري للبلدان الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، الى تمتين الاواصر العلمية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والبلدان الاعضاء في المنظمة.

وعقد المؤتمر الخامس لوزراء العلوم للدول الأعضاء في روسيا يومي 20 و 21 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتقع الأمانة الدائمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في الصين، وتشمل أهدافها الشاملة تعزيز التعاون بين الدول (المجاورة بشكل رئيسي) في مجالات السياسة، والتجارة، والاقتصاد، والبحث، والتكنولوجيا، والثقافة، والتعليم، والطاقة، والنقل، والسياحة، والبيئة. ومن بين أهداف هذه المنظمة السعي لتحقيق السلام والأمن على المستوى الإقليمي وإنشاء نظام عالمي جديد قائم على العدالة والعقلانية والمشاركة العامة.

والبلدان الأعضاء في المنظمة هم الصين وروسيا والهند وباكستان وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان مع بلدان أعضاء بصفة مراقب هي الجمهورية الإسلامية الايرانية وأفغانستان وبيلاروسيا ومنغوليا.