داء الزهايمر هو اضطراب تدريجي يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ (التدهور) وموتها. داء الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعا للخَرَف – وهي حالة تتضمن انخفاضاً مستمرّاً في التفكير والمهارات السلوكية والاجتماعية؛ مما يؤثر سلباً في الشخص وقدرته على العمل بشكل مستقل. ومن علاماته:

أولا: فقدان الذاكرة: النسيان أمر طبيعي قد يحدث من وقت لآخر ولكن النسيان المتكرر والمبالغ فيه علامة سلبية.

ثانيا: صعوبة أداء المهام العائلية والمهام اليومية: من الممكن أن تتعرض لنسيان سبب الدخول إلى غرفة من غرف المنزل، لكن من يصاب بالزهايمر ينسى طريقة إرتداء قميص له أزرار.

ثالثا: مشكلات مع اللغة: يمكن للجميع أن يواجه صعوبة في التعبير الصحيح في بعض الأحيان. لكن من يصاب بالزهايمر يفقد عدد كبير من المفردات بحيث يصبح كلامه غير مفهوم في كثير من الأحيان.

رابعا: التوهان: قد نشعر بالتوهان في بعض الأحيان، لكن من يصاب بالزهايمر لا يتبين الطريق الذي اعتاد أن يمر به يوميا للوصول الى منزله.

خامسا: تغيير المزاج: قد يشعر كثير منا بالحزن والإكتئاب، ولكن مريض الزهايمر يتعرض لتغيرات مزاجية حادة فيتحول من الهدوء إلى الثورة فجأة وبدون أسباب مفهومة.

سادسا: تغير الشخصية: الإنسان الطبيعي قد يتغير بمرور الزمن، ومع التقدم في العمر تتغير شخصيته قليلا، أما مريض الزهايمر فإنه يصبح انساناً آخر ذو شخصية مختلفة تماما.