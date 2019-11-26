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رقم الخبر: 269247 تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019 الوقت: 15:30 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
علامات هامة تشكل إنذارا من الزهايمر..

علامات هامة تشكل إنذارا من الزهايمر..

داء الزهايمر هو اضطراب تدريجي يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ (التدهور) وموتها. داء الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعا للخَرَف – وهي حالة تتضمن انخفاضاً مستمرّاً في التفكير والمهارات السلوكية والاجتماعية؛ مما يؤثر سلباً في الشخص وقدرته على العمل بشكل مستقل. ومن علاماته:

أولا: فقدان الذاكرة: النسيان أمر طبيعي قد يحدث من وقت لآخر ولكن النسيان المتكرر والمبالغ فيه علامة سلبية.

ثانيا: صعوبة أداء المهام العائلية والمهام اليومية: من الممكن أن تتعرض لنسيان سبب الدخول إلى غرفة من غرف المنزل، لكن من يصاب بالزهايمر ينسى طريقة إرتداء قميص له أزرار.

ثالثا: مشكلات مع اللغة: يمكن للجميع أن يواجه صعوبة في التعبير الصحيح في بعض الأحيان. لكن من يصاب بالزهايمر يفقد عدد كبير من المفردات بحيث يصبح كلامه غير مفهوم في كثير من الأحيان.

رابعا: التوهان: قد نشعر بالتوهان في بعض الأحيان، لكن من يصاب بالزهايمر لا يتبين الطريق الذي اعتاد أن يمر به يوميا للوصول الى منزله.

خامسا: تغيير المزاج: قد يشعر كثير منا بالحزن والإكتئاب، ولكن مريض الزهايمر يتعرض لتغيرات مزاجية حادة فيتحول من الهدوء إلى الثورة فجأة وبدون أسباب مفهومة.

سادسا: تغير الشخصية: الإنسان الطبيعي قد يتغير بمرور الزمن، ومع التقدم في العمر تتغير شخصيته قليلا، أما مريض الزهايمر فإنه يصبح انساناً آخر ذو شخصية مختلفة تماما.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ العالم
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