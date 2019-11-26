|رقم الخبر: 269245
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019
|الوقت: 14:25
|الاقسام: رياضة
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في البطولة الدولية (كافا)..
المنتخب الايراني بكرة القدم للسيدات يكتسح نظيره القرغيزي بسداسية نظيفة
اكتسح المنتخب الايراني بكرة القدم للسيدات تحت 23 عاماً نظيره القرغيزي بسداسية نظيفة، وذلك في البطولة الدولية (كافا) والخاصة بدول آسيا الوسطى والمركزية.
وجاء ذلك في اطار المباراة الثالثة لفتيات ايران في هذه البطولة، حيث تغلبن في اللقائين السابقين على كل من البلد المنظم تاجيكستان برباعية نظيفة وعلى تركمنستان بخماسية نظيفة، ومن ملاحظة نتائج المباريات نتوجه بأن الفتيات الايرانيات في مستوى صعودي من مباراة لأخرى.
وسجل اهداف المباراة الاخيرة كل من (فاطمة شبان 3 – هاجر دباغي 3 – فاطمة قاسمي 3)، وتقف على رأس هذا المنتخب السيدة مريم آزمون.
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