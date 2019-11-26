وجاء ذلك في اطار المباراة الثالثة لفتيات ايران في هذه البطولة، حيث تغلبن في اللقائين السابقين على كل من البلد المنظم تاجيكستان برباعية نظيفة وعلى تركمنستان بخماسية نظيفة، ومن ملاحظة نتائج المباريات نتوجه بأن الفتيات الايرانيات في مستوى صعودي من مباراة لأخرى.

وسجل اهداف المباراة الاخيرة كل من (فاطمة شبان 3 – هاجر دباغي 3 – فاطمة قاسمي 3)، وتقف على رأس هذا المنتخب السيدة مريم آزمون.