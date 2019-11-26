حقق نيويورك رينجرز انتفاضة متأخرة، ليفوز 3-2 على مينيسوتا وايلد، بعد وقت إضافي، في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، يوم الإثنين.

وبعد التعادل في الوقت الأصلي، سجل توني دي أنجيلو هدف الانتصار لرينجرز، عقب 32 ثانية من اللعب في الوقت الإضافي.

وسجل برادي سكيي هدف رينجرز الأول في بداية المباراة بينما دفع كريس كرايدر المباراة إلى وقت إضافي بعد إدراك التعادل 2-2، قبل أقل من ثلاث دقائق على النهاية.

وحقق رينجرز فوزه الثاني على التوالي كما أنه الانتصار الثالث في أربع مباريات. وكان رينجرز حقق انتفاضة هائلة بعد التأخر بأربعة أهداف والفوز 6-5 على مونتريال كندينز يوم السبت الماضي.

وأنقذ الحارس المخضرم هنريك لوندكفيست 26 محاولة وحقق فوزه 455 في مسيرته لينفرد بالمركز الخامس في قائمة الأكثر تحقيقا للانتصارات.